CMVM aplica multa de 1 milhão de euros ao BES. Cobrança fica suspensa

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou uma multa de um milhão de euros ao Banco Espírito Santo (BES) por violação dos deveres dos intermediários financeiros. A cobrança da coima, que diz respeito a três infrações, ficou suspensa para "mitigar qualquer eventual impacto" no ressarcimento dos clientes da instituição que foi alvo de uma resolução no verão de 2014.



Os factos ocorreram entre 1 janeiro de 2010 e 31 julho de 2014. Em causa está um "processo por violação dos deveres dos intermediários financeiros em que estão em causa três infrações", começa por dizer a CMVM na sua decisão.



Uma "infração relativa à prestação do serviço de gestão de carteiras por conta de outrem, em que o arguido, na execução dos contratos, não realizou todos os atos tendentes à valorização das carteiras; adquiriu, para as carteiras sob sua gestão, instrumentos financeiros que não eram compatíveis com o perfil de investimento contratualizado com os respetivos clientes, e não conservou os registos respeitantes às decisões de negociar de modo a permitir o armazenamento de forma acessível para futura referência pela CMVM e a reconstituição de cada uma das fases essenciais do tratamento de todas as operações".



A outra infração é "relativa à oferta junto dos clientes de um produto denominado 'Séries Comerciais', no âmbito da qual o arguido prestou aos seus clientes informação que não era completa, verdadeira, clara, não permitindo uma tomada de decisão esclarecida e fundamentada".



Por fim, "uma infração relativa à violação do dever de respeitar as regras sobre conflito de interesses".



As duas primeiras infrações são consideradas "contraordenação grave". Já a terceira constituiu uma "contraordenação muito grave", com as coimas a poderem ir dos 25.000 euros aos 5.000.000 de euros.



O regulador indica ainda que, no total, "foi aplicada ao arguido uma coima única de um milhão de euros, suspensa pelo prazo de dois anos, em virtude de o arguido se encontrar em processo de liquidação, e de forma a mitigar qualquer eventual impacto da aplicação da coima sobre o ressarcimento dos créditos dos clientes".



(Notícia atualizada com mais informação.)