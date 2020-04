Comissão Europeia flexibiliza crédito bancário a famílias e empresas para apoiar retoma

Today the @EU_Commission is presenting measures to make it easier for banks to lend to households and businesses across the European Union, to offset the economic impact of #coronavirus. The liquidity taps must stay turned on pic.twitter.com/Zh5WX7WF3q — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 28, 2020

Em causa está um pacote de medidas temporárias destinado a maximizar a capacidade das instituições financeiras para concederem crédito e absorverem perdas decorrentes da pandemia. Por outro lado, esta flexibilização é feita de modo a que a resiliência e solidez dos bancos não sejam atingidas, assegura o órgão executivo comunitário.Em nota publicada no site da Comissão, a instituição faz referência a um pacote de "soluções rápidas". Uma dessas soluções consiste na adaptação do calendário relativo à aplicação de normas contabilísticas internacionais sobre o capital das instituições de crédito, em concreto no adiamento da data para a aplicação da nova regra do rácio de alavancagem.Ou seja, a Comissão vai permitir que os bancos excluam, até um ano, as reservas detidas nos respetivos bancos centrais para efeitos de cálculo do rácio de alavancagem. Isto permite criar espaço nos balanços dos bancos e reforçar a sua capacidade para concederem liquidez. Serão ainda exploradas formas de suspensão de alguns critérios de exposição do cálculo daquele rácio de alavancagem.

— European Commission (@EU_Commission) April 28, 2020 A Comissão pretende também antecipar a entrada em vigor de várias medidas anteriormente aprovadas para incentivar os bancos a concederem crédito a trabalhadores, PME ou para o financiamento da construção de infraestruturas.Será apresentada ainda uma nova regra que permitirá, durante um ano, que os bancos não deduzam o valor investido em software das reservas de capital. Por fim, pretende-se assegurar um tratamento mais favorável às garantias públicas concedidas durante a crise sanitária.