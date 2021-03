Credit Suisse dá bónus de 20.000 euros a trabalhadores juniores

A administração do Credit Suisse decidiu que os trabalhadores do ramo da banca de investimento, tanto no nível de entrada como intermédio, terão direito a bónus especiais de 20.000 euros.A informação está a ser avançada pela CNBC, com base em informações dadas por pessoas próximas do processo. Estes bónus de 20.000 euros serão únicos e dirigidos especificamente a analistas, associados e vice-presidentes do banco.Os bónus serão atribuídos no segundo trimestre.Além destes, foram anunciados aumentos salariais para os colaboradores que se posicionam imediatamente abaixo do nível de diretor geral, que são os diretores.Esta iniciativa surge depois de os analistas que completaram um ano no Goldman Sachs terem divulgado condições de trabalho muito exigentes, referindo inclusivamente semanas de trabalho de 100 horas. Na sequência destas notícias, outros bancos de investimento anunciaram compensações para os colaboradores mais recentes.O Citigroup acabou com as reuniões por vídeo à sexta-feira e instaurou um período de férias que abrangeu todos os funcionários, para contrariar a exaustão. O Jefferies deu a oportunidade de os trabalhadores escolherem alguns produtos como oferta, o que incluía produtos Apple.