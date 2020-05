Crédito ao consumo desliza em março para mínimo de três anos

Os portugueses contraíram 551 milhões de euros em crédito ao consumo no mês de março. O valor é o mais baixo desde julho de 2017 e representa uma queda de 10,6% face ao mesmo mês do ano passado, que é assim a mais forte desde que o Banco de Portugal começou a recolher estes dados (2013).

Os dados revelados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal mostram o impacto da pandemia no crédito ao consumo em Portugal, que foi acentuado no segmento automóvel (-12,1%), mas também nos restantes segmentos, como crédito pessoal (-7,2%) e cartões de crédito.





Estas descidas em todos os segmentos refletem o encerramento de muitos estabalecimentos a partir de meados de março, devido às medidas implementadas para conter a pandemia.

Ainda assim o crédito ao consumo permaneceu acima dos 500 milhões de euros em março, com mais de 200 milhões para compra de carros e 250 milhões em crédito pessoal. Nos cartões de crédito de descobertos a descida foi mais intensa e o valor é mais reduzido (abaixo de 80 milhões de euros.)

Já no crédito à habitação a pandemia ainda não se fez sentir, já que as novas operações de crédito para compra de casa atingiram máximos de 2008 no primeiro trimestre. Mesmo tendo em conta apenas o mês de março, as novas operações de crédito à habitação atingiram 952 milhões de euros, acima dos 915 milhões de euros financiados em fevereiro.

No mês de abril, com a grande maioria dos potugueses confinados em casa, a redução no crédito ao consumo (e também na habitação) tera sido mais intensa.