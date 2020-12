Crédito ao consumo quebra ligeiramente em outubro

O crédito ao consumo desceu ligeiramente em outubro, mantendo-se contudo acima da fasquia dos 530 milhões, indicam os dados divulgados pelo Banco de Portugal esta terça-feira, 15 de dezembro.





Em outubro, as entidades bancárias em Portugal emprestaram 534,9 milhões de euros aos clientes para fins de consumo, o que significa uma quebra de 26,8% relativamente ao mesmo mês do ano anterior mas de apenas 0,7% face a setembro deste ano. Os montantes atribuídos têm-se colocado acima dos 500 milhões desde julho, embora com alguns altos e baixos.





Isto acontece apesar de o número de novos contratos ter aumentado, de 110.163 em setembro para 113.832 em outubro. Face ao mês homólogo, a queda volta a ser mais pronunciada, de 25,6%.





Olhando ao tipo de contrato, percebe-se que houve um decréscimo tanto do crédito pessoal como automóvel, cujos montantes emprestados diminuíram, respetivamene, 1,4% e 1,2% para 206 milhões e 237 milhões de euros. No sentido oposto evoluíram os cartões a descoberto, que atingiram um volume de 91 milhões, ou seja mais 2,4%, correspondente a 64.721 créditos.





Estes dados têm por base as informações cedidas pelas instituições de crédito, que reportam mensalmente ao Banco de Portugal sobre os novos contratos de crédito aos consumidores celebrados no mês anterior.