Crédito ao consumo em setembro sobe mais de 10% e atinge os 5,5 mil milhões no ano

O montante do crédito cedido em Portugal aumentou em setembro em comparação com o ano anterior, impulsionado sobretudo pelos ganhos no segmento de crédito pessoal.

O montante de crédito ao consumo que foi concedido aos portugueses no último mês de setembro ultrapassou em 13% aquele cedido no mesmo mês do ano anterior. Entre janeiro e setembro, no segmento do crédito ao consumo, os portugueses já contraíram empréstimos no valor de 5,5 mil milhões.





Em setembro, a soma dos créditos cedidos aos portugueses foi de aproximadamente 635 milhões de euros, abaixo da fasquia atingida nos dois meses anteriores. Contudo, em comparação com o montante cedido em setembro de 2018, há um crescimento de 13%. Este aumento é justificado sobretudo pela soma de créditos pessoais, que se cifrou nos 295 milhões de euros – uma ascensão de 18% em termos homólogos.





Os créditos para compra de automóveis, a segunda categoria mais relevante em termos de montante, aumentaram 6,9% para os 243 milhões de euros no espaço de um ano. Houve cerca de mais 17 mil contratos deste tipo em setembro do que no ano anterior.