Crédito malparado é ameaça em lume brando

O choque do novo contexto económico pode chegar aos balanços dos bancos por várias vias. O aumento do crédito malparado é uma das mais visíveis: com o anúncio do Banco Central Europeu (BCE) de que vai subir as taxas diretoras no próximo mês, os créditos vão tornar-se mais caros – o que reduz o investimento e o consumo – e pode, pelo menos em tese, levar a uma subida do crédito em situaçã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...