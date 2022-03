DBRS avisa para incerteza do impacto da guerra nos bancos portugueses

A agência canadiana de "rating" DBRS afirma que os riscos diretos da invasão russa à Ucrânia estão para já contidos, mas admite que ainda é impossível elaborar uma avaliação global dos impactos da guerra no sistema financeiro.Num comentário sobre os principais fatores a ter em conta na avaliação dos bancos num período em que os efeitos da pandemia enfraquecem, a DBRS lembra que o conflito no leste europeu apresenta riscos negativos para o crescimento económico, fator que faz aumentar "o risco de uma inflação alta persistente, alimentada pelo aumento dos preços da energia e das 'commodities' [matérias-primas e produtos básicos]", para além de, através das sanções aplicadas a Moscovo, "prejudicar as relações comerciais e a confiança".Notando que a exposição direta do sistema financeiro português à Rússia e à Ucrânia é limitado, tendo alcançado 186 milhões de euros no terceiro trimestre de 2021, a DBRS não afasta "potenciais efeitos negativos indiretos, dado o contexto macroeconómico".A agência de notação financeira acrescenta que a situação atual "coloca desafios para os bancos em termos de risco operacional e de cibersegurança".