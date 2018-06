DBRS mantém CGD no último nível de investimento mas está optimista

A DBRS melhorou a perspectiva para a classificação de risco da Caixa Geral de Depósitos. Em vez de "negativa", a agência canadiana aponta agora para uma tendência "positiva", o que abre a porta a que o "rating" suba mais degraus no grau de investimento. Actualmente, está no último antes de ser considerado "lixo."

O "rating" da CGD, na sua dívida de longo prazo, é "BBB (baixo)" que, na escala da DBRS, é o mais baixo nível de investimento antes de entrar na categoria especulativa. "A tendência sobre todos os ‘ratings’ passou de negativa para positiva", revela o comunicado de imprensa enviado às redacções esta segunda-feira, 4 de Junho, apontando apenas uma excepção num dos tipos de notação atribuídas.

"A confirmação do ‘rating’ ‘BBB’ (baixo) reflecte a perspectiva da DBRS de que os significativos desafios que o grupo tem pela frente reduziram-se de forma expressiva e que a gestão está no caminho certo para a implementação do plano estratégico", assinala a equipa da agência de notação.

O regresso aos lucros em 2017 é um dos pontos positivos, mas a gestão do crédito malparado também pesa. "Os créditos malparados, que eram uma das razões centrais para a anterior tendência negativa, diminuíram-se de forma expressiva", diz a DBRS, citando o rácio de malparado, que era de 12,6% em Março.

É, aliás, o malparado que dá uma parte da justificação para a perspectiva positiva. "Dinamizado pelas melhores condições económicas em Portugal, pela boa cobertura de malparado do grupo e pela melhor capacidade para gerar capital através de resultados, o grupo deve ser capaz de acelerar ainda mais o corte de malparado nos próximos trimestres para níveis mais próximos dos pares europeus", comenta a DBRS, que tem também expectativas positivas em relação à actividade nacional do banco público.

A Caixa tem, contudo, um nível abaixo do "rating" atribuído à dívida portuguesa, classificada como "BBB".