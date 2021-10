Depois de perdas de milhões, Novo Banco lucra pelo terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O banco lucrou mais de 150 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, fazendo mais de mil milhões de euros em resultado neste período. Desempenho registado apesar de as contas do terceiro trimestre terem sido penalizadas por uma troca de dívida que deverá gerar poupanças futuras de quase 500 milhões de euros, garante a instituição financeira em comunicado esta quinta-feira.





