Diretora portuguesa do Morgan Stanley nomeada para o "President's Club" do banco

Domitília dos Santos, atual diretora executiva, diretora de gestão de portfólio e conselheira internacional de clientes no Morgan Stanley foi nomeada para o prestigioso "President's Club", um "grupo de elite constituído pelos consultores de financeiros de topo" do banco norte-americano.



O anúncio, feito em comunicado enviado esta sexta-feira, realça "a consistente criatividade e excelência em providenciar uma vasta gama de produtos de investimento e de gestão de riqueza aos clientes" da responsável portuguesa.



Para serem selecionados para o prestigioso clube, os membros do banco têm de "cumprir um conjunto de critérios incluindo performance, normas de conduta, receitas, tempo de experiência e ativos sob supervisão".



Domitília M. dos Santos, nascida em Faro, é formada em ciência política e história pela Universidade de Drew e em direito pela Rutgers School of Law. Passou ainda pela London School of Economics, onde estudou direito e economia da União Europeia.



A nível profissional passou pelas Nações Unidas e enveredou pelo mundo financeiro em 1983, na Merril Lynch, tendo entrado no ano seguinte na Smith Barney, que depois foi comprada pelo Morgan Stanley em 2010.



Em 2003 recebeu o grau de Comendador da Ordem do Mérito pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. Nos últimos 15 anos tem sido presença assídua do Barron’s para a sua conferência anual Top Financial Advisor, onde tem estado como oradora convidada.



É também docente em Nova Iorque (City University, N. Y. University, New School for Social Research) e em Portugal (Master in Finance da Católica Lisbon School of Business and Economics).



É maratonista, tendo já completado mais de 203 maratonas em 34 paises e em cada estado nos EUA. Domitília dos Santos é membro do Conselho da Diáspora Portuguesa desde 2013.