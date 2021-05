Edifício da sede da Caixa poderá alojar alguns ministérios

O Governo e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) estarão em conversas sobre a possibilidade de instalar alguns ministérios no edifício-sede da instituição bancária, em Lisboa.





A notícia foi avançada por Luís Marques Mendes, na comentário habitual que faz aos domingos na SIC e cujas notas são divulgadas também no Negócios. Segundo o comentador, "em matéria de remodelações [no Governo], para já, só mesmo a novidade da remodelação de instalações". E revelou que o Governo e a CGD estão "em conversações" para que vários ministérios, "atualmente dispersos por vários pontos da cidade de Lisboa", passem para "o edifício-sede da CGD e se concentrem nessas instalações".





A Caixa, argumentou, depois do emagrecimento feito ao abrigo do plano de reestruturação negociado com Bruxelas e que já foi dado como concluído, "tem espaço livre a mais no seu edifício-sede". E o Governo, por seu lado, tem os ministérios dispersos uns dos outros, "o que não é muito operacional".





Daí que haja conversas para se tentar chegar a um acordo para a transferência de alguns ministérios para o edifício-sede da Caixa. "Para já, decorrem conversações. Nada está decidido. Mas a ideia está em curso", concluiu o ex-ministro.





Em janeiro do ano passado, na apresentação de contas, Paulo Macedo, presidente executivo da CGD, já tinha admitido ter planos para que o edifício-sede fosse partilhado. "O que a Caixa sabe é que não continuará a ocupar este espaço sozinha", disse Paulo Macedo, citado pelo Dinheiro Vivo, adiantando que um edifício destes "não se justifica" para um banco "cada vez mais digital" e que "quer ser eficiente".





O edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos começou na ser construído, na Avenida João XXI, em Lisboa, em 1987, tendo começado a ser ocupado em 1993. A transferência da administração para a nova sede aconteceu a 14 de março de 1994. O edifício tem 15 pisos, e uma área bruta de construção de 205,2 mil metros quadrados, tendo resultado numa área útil de 173,6 mil metros quadrados. A autoria do projeto é de Arsénio Raposo Cordeiro.