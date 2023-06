Eliseu quer banca a financiar projetos nos países onde é mais necessário

Os adjuntos do presidente francês sublinham que a banca tem um papel central no debate sobre o financiamento dos países em desenvolvimento e defendem que as instituições financeiras dirijam financiamento para onde este mais faz falta.



O Eliseu entende que o pacto implica uma discussão que envolve os bancos dos países desenvolvidos. Ludovic Marin/Reuters Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 09:15







O pacto financeiro proposto por Emmanuel Macron é um debate do qual a banca comercial faz "totalmente parte", afirma o Eliseu. Questionados pelo Negócios, os adjuntos do presidente francês enfatizam que um dos objetivos da agenda global que o chefe de Estado gaulês pretende construir é redirecionar fluxos financeiros para garantir que as instituições financeiras investem "não apenas na transição verde, mas també

