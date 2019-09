Escândalo dos seguros custa mais de 50 mil milhões aos bancos britânicos

Em 2011, os bancos esperavam que as despesas com o escândalo se ficassem pelos 8 mil milhões de libras.

Já passaram quase três décadas desde que surgiu a primeira queixa no âmbito do escândalo de seguros que continua a abalar as contas da banca britânica. Segundo as contas da Bloomberg, as provisões para fazer face a este caso já ascendem aos 53,3 mil milhões de libras (59,7 mil milhões de euros).





Esta soma deixa de parte o HSBC, que ainda não divulgou os dados relativos ao terceiro trimestre. A quantia diz respeito a provisões para fazer face às indemnizações a clientes devido a comissões cobradas indevidamente na venda de seguros de crédito à habitação (PPI, na sigla em inglês).