Espanha: Bankinter paga dividendo a 1 de outubro

O valor bruto entregue aos acionistas será de 0,1332 euros por ação, o equivalente a 0,1079 euros em termos líquidos. No total, serão entregues dividendos no montante de 119,78 millones de euros, mais 168% face ao valor distribuído em todo o exercício de 2020, quando foram pagos 44,72 milhões de euros.

partir de 1 de outubro.





sólida situação da instituição financeira em termos de capital, solvência e rentabilidade e qualidade dos ativos", bem como os bons resultados obtidos pelo banco nos testes da EBA realizados em julho, como justificação para o regresso à remuneração dos acionistas.



No primeiro semestre deste anos, o Bankinter registou um resultado líquido de 244,5 milhões de euros - excluindo fatores extraordinários -, mais 124,1% face ao mesmo período do ano passado.

O banco espanhol Bankinter regressa aos dividendos no próximo mês. O conselho de administração da instituição financeira aprovou a primeira redistribuição deste ano, relativa aos resultados do primeiro semestre de 2021, no dia 1 de outubro.A decisão do banco surge na sequência do fim da recomendação do Banco Central Europeu, que limitava o pagamento de dividendos, que cessa aA administração do Bankinter frisa "a