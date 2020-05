Juan Carlos Escotet Rodríguez repetiu, em resposta aos jornalistas, que o grupo mantém a aposta "estratégica" em Portugal e na compra do Eurobic.



O banco espanhol chegou no início de fevereiro a um pré-acordo para comprar 95% do capital do português EuroBic, aguardando as autorizações das autoridades regulatórias.



A operação está "pendente da finalização" de uma 'due diligence'", um processo de busca de informação sobre uma empresa, neste caso do EuroBic, com o objetivo de fixar de forma objetiva o preço final da operação.



"O processo de 'due diligence' está por concluir e depois entramos na fase de negociação do contrato e condições financeiras, esperando ter resultados até ao fim de maio", disse o presidente do Abanca.



Juan Carlos Escotet Rodríguez insistiu que "a possível diminuição do valor [do Eurobic] pode ter uma certa importância e isso tem de estar incorporado na operação".



O resultado de 127 milhões de euros no primeiro trimestre do ano do grupo bancário, com sede na região espanhola da Galiza, tem associado uma rentabilidade (ROE) de 10,9%.



O Abanca afirma que enfrenta o cenário criado pela covid-19 a partir de uma posição financeira "muito sólida", com um nível de capitalização "muito acima" dos requisitos regulamentares, tendo um rácio de capital total de 15,6% e um excedente de 1.221 milhões de euros no indicador CET1.



Por outro lado, a cobertura dos ativos não rentáveis é de 61,1%, o rácio de crédito malparado de 2,7%, com o volume de negócios a crescer, tendo ultrapassado os 85,5 mil milhões de euros.



O banco espanhol comprou em 2018, em Portugal, a unidade de banca de retalho do Deutsche Bank (DB PCB) e, em Espanha, à Caixa Geral de Depósitos a sua filial, o Banco Caixa Geral.



O Abanca tem, atualmente, em Portugal 70 agências, com 500 colaboradores e mais de 80.000 clientes, segundo informação da entidade financeira.



No fecho de 2019, o resultado líquido do Abanca foi de 405 milhões de euros, mais 6,7% do que em 2018, com uma rentabilidade (ROE) que alcançou os 10%.



Antes do Abanca ter avançado para a compra do Eurobic, em 22 de janeiro último foi anunciado que a empresária Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura acionista do banco português, uma medida para "salvaguardar a confiança na instituição", segundo a entidade financeira, após a divulgação de documentos de uma investigação jornalística, num caso designado de 'Luanda Leaks'.

