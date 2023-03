Estado passa a deter 11,96% do Novo Banco com aumento de capital

O Novo Banco aprovou esta quarta-feira um aumento de capital num total de 263.183.225,22 euros decorrente da conversão de créditos fiscais, relativos aos exercício de 2018 e 2019, atribuídos a favor do Estado por conta de prejuízos, informou a instituição financeira liderada por Mark Bourke.Em comunicado enviado à CMVM, o banco refere que a decisão tomada em assembleia geral de acionistas, determina que o aumento de capital é realizado na modalidade de incorporação de reservas. Os direitos de conversão dos créditos fiscais repartem-se em 146.366.604,25 euros referentes a 2018 e 116.816.620,97 euros relativos a 2019.O banco irá emitir 739.798.019 novas ações, correspondentes a 6,27% do seu capital social, que são atribuídas ao Estado português, que, assim, reforça a sua participação de 5,69% para 11,96%. Este reforço da posição do Estado resulta na diluição da participação do Fundo de Resolução, mantendo a Lone Star a participação de 75%.Após a operação, o capital social do Novo Banco ascende a 6.567.843.862,91 euros.