Eurobic lucra 42,5 milhões em 2018 e regista o melhor ano em 10 anos

O Eurobic registou um resultado líquido de 42,5 milhões de euros, em 2018, mais 70% do que no ano anterior. Este foi "o melhor resultado obtido nos dez anos de atividade", salienta a instituição no comunicado enviado para as redações.

A contribuir para este desempenho dos resultados esteve o aumento das receitas e "a realização de mais-valias com a carteira de investimentos (15,4 milhões de euros líquidos)", adianta o Eurobic. "O ativo total do banco ascendeu a 7,5 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, o que representa um aumento de 428 milhões de euros face ao ano anterior (+6,0%), financiado essencialmente pelo aumento dos recursos de clientes em cerca de 410 milhões de euros (+7,7%)", acrescentou a mesma fonte. O crédito a clientes aumentou 11,5% para 513 milhões de euros, num período em que "a carteira de crédito habitação cresceu mais de 30% (cerca de 285 milhões de euros)".