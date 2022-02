FdR “com forte convicção” de que não tenha de pagar ao Novo Banco

O Fundo de Resolução tem "a forte convicção de que não seja devido qualquer pagamento pelo Fundo de Resolução relativamente às contas de 2021".





A informação consta em respostas enviadas pelo fundo liderado por Máximo dos Santos ao Negócios depois de na sexta-feira o Jornal Económico ter revelado que a instituição financeira deveria voltar a recorrer ao mecanismo de capital contingente.





Aquela entidade explica que "não foi submetido ao Fundo de Resolução qualquer pedido de pagamento. "Nos termos do contrato, tais pedidos são submetidos com base nas contas anuais auditadas do Novo Banco. Ora, as contas do Novo Banco relativas a 2021 ainda não estão fechadas nem auditadas", frisa o Fundo de Resolução.





Aquela entidade adianta também que "conhece uma versão preliminar das contas, que estão ainda sujeitas a alguns fatores de incerteza".





"As contas preliminares estão em análise, pelo que é prematuro fazer comentários. Ainda assim, é possível reafirmar-se, com base nos dados disponíveis, a forte convicção de que não seja devido qualquer pagamento pelo Fundo de Resolução relativamente às contas de 2021", lê-se nas respostas enviadas ao Negócios.





Segundo o Jornal Económico, o Novo Banco estará a preparar uma nova chamada de capital relativa ás contas de 2021, apesar de se preparar para apresentar lucros. Isto porque existem diferendos com o Fundo de Resolução, relativos às anteriores chamadas de capital que fazem com que a instituição financeira liderada por António Ramalho não consiga alcançar o rácio mínimo definido no acordo do mecanismo de capital contingente, de 12%.





No acordo assinado aquando da venda da instituição estão ainda disponíveis cerca de 500 milhões de euros para capitalizações ao abrigo do mecanismo de capital contingente. Mediante este mecanismo, o Fundo de Resolução ficou obrigado contratualmente a compensar o Novo Banco num montante que poderá ascender, no máximo, a 3,89 mil milhões de euros.