Financiamento da banca junto do BCE aumenta pela primeira vez em cinco meses

A banca portuguesa fechou agosto com 18.677 milhões de euros de financiamento do Banco Central Europeu (BCE), revelam os dados divulgados esta terça-feira, 10 de setembro, pelo Banco de Portugal.

Este valor corresponde a um aumento de 0,02%, ou três milhões de euros, face ao mês anterior.

A subida não é expressiva mas representa o primeiro aumento desde abril. Ainda assim, os valores estão próximos dos mínimos de abril de 2010 (17.721 milhões de euros) e longe do pico atingido em junho de 2012, quando o montante ascendeu a 60,5 mil milhões de euros, num período marcado pelo fecho dos mercados internacionais para a banca portuguesa devido ao resgate financeiro de 2011.

Antes do início da crise de dívida na Europa, que começou com o pedido de ajuda financeira da Grécia em 2010, a dependência da banca nacional do BCE era mais pequena, tendo raramente atingido os 10 mil milhões de euros.



A redução dos financiamentos da banca nacional junto do BCE começou no final de 2012, de forma progressiva, tendo quebrado a barreira dos 20 mil milhões em junho do ano passado.