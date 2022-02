Foi há 35 anos que os consumidores começaram a fazer "verde-código-verde"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"A expressão Verde-Código-Verde faz parte do dia-a-dia e da vida dos portugueses apesar de, hoje, 35 anos após o lançamento desta rede gerida pela SIBS, já todos conhecerem o método de inserção do PIN no TPA e, muitas vezes, este já nem ser preciso para proceder ao pagamento das suas compras", frisa Madalena Cascais Tomé, diretora executiva da SIBS.

Faz este mês 35 anos que os consumidores em Portugal começaram a marcar "verde-código-verde". A rede de terminais de pagamento automático foi lançada em fevereiro de 1987, com dez equipamentos. Até ao final de 2021 já existiam 424 mil terminais, a partir dos quais foram realizadas compras de mais de 673.800 milhões de euros, assinala a SIBS, num comunicado enviado esta quinta-feira às redações.No primeiro ano de lançamento dos terminais de pagamento automático, a empresa registou mais de 112 mil operações nos equipamentos. Em 35 anos, utilizando dados de dezembro de 2021, foram concretizadas cerca de 17 mil milhões de operações.

Desde 2008 que os terminais passaram a incluir também a possibilidade de efetuar outras operações para além de compras, como por exemplo o pagamento de serviços ou pagamentos ao Estado.

Em 2017, a rede passou a funcionar também no sistema operativo Android, permitindo que os smartphones se transformem em terminais de aceitação de pagamentos.



Depois, em 2019, o serviço voltou a evoluir, dando a possibilidade aos comerciantes de integrar no mesmo sistema outras funcionalidades, como a gestão de encomendas, atendimentos, registo e faturação ou ainda soluções de bilhética.