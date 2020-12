Fusões da banca na Europa causam mau-estar entre BCE e reguladores nacionais

Dechaene, defende que a proposta de Andrea Enria, membro do conselho de supervisão do BCE, de dar aos bancos mais liberdade para este tipo de operações pode custar caro, no futuro, aos contribuientes.

"Temos que distinguir tempos normais em que a cooperação funciona bem e aquilo que acontece em tempos de crises", disse Dechaene. "A realidade é que quando as coisas correm mal, é cada país por si", referiu.



O fantasma da grande crise financeira de 2008 continua bem presente, altura em que

O Banco Central Europeu (BCE) tem impulsionado a que vários bancos da região, com crónicos problemas em gerar lucro, avancem com fusões para tornar o setor mais competitivo. Mas há vários reguladores nacionais que têm tentado cortar o ímpeto por considerarem que apresenta vários riscos.É o caso do banco central da Bélgica, cujo governador, Tom"A união bancária é essencial, mas não podemos colocar a carroça à frente dos bois", disse Dechaene, numa entrevista dada na semana passada, alertando que muitas das propostas até agora apresentadas representavam um risco.Os comentários de Dechaene, que também é membro do conselho de supervisão liderado por Enria, evidenciam a divisão no seio do BCE sobre a questão de se e como o regulador deve facilitar a consolidação bancária. As regras nacionais desenhadas após a crise financeira serviram, em parte, para limitar o movimento de fundos entre países, algo que torna alguns negócios inviáveis, segundo o banqueiro belga.os bancos tentaram ir buscar dinheiro de subsidiárias noutros países para reforçar as suas operações no país de origem. A supervisão bancária melhorou desde que o BCE assumiu a supervisão direta dos grandes credores em 2014, mas a arquitetura financeira da Europa ainda não está completa, disse Dechaene.Se o BCE agora permitir que os credores movimentem fundos livremente, os países ficarão expostos ao risco de os bancos movimentarem o dinheiro e deixarem os sistemas nacionais de seguro de depósito assumirem a responsabilidade em uma crise, concluiu o banqueiro.