Goldman Sachs esmaga estimativas de lucros e receitas

O Goldman Sachs superou largamente as estimativas de lucros e receitas no quarto trimestre de 2020, devido ao forte desempenho das unidades de trading e banca de investimento.





Segundo os números divulgados esta terça-feira, 19 de janeiro, o banco registou lucros de 12,08 dólares por ação entre outubro e dezembro, muito acima das estimativas de 7,47 dólares, dos analistas consultados pela Refinitiv.





Também as receitas, de 11,74 mil milhões de dólares superaram em cerca de 1,75 mil milhões as projeções dos especialistas, que apontavam para os 9,9 mil milhões. Aqui destaca-se as receitas de trading que totalizaram 4,27 mil milhões, acima dos 3,98 mil milhões esperados.





Dos seis maiores bancos dos Estados Unidos, o Goldman Sachs é o que retira a maior parte da sua receita da negociação e banca de investimento, uma estratégia que se revelou vantajosa em ano de pandemia, na medida em que os concorrentes mais voltados para o retalho e para o crédito foram forçados a pôr de lado provisões massivas para crédito malparado.





Já na semana passada, o JPMorgan anunciou resultados de trading e consultoria recorde, que ajudaram o banco a bater as estimativas de lucros.





Em 2020, as ações do Goldman Sachs subiram 11%, contrariando a descida de 4,3% do KBW Bank Index.