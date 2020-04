Goldman Sachs vai oferecer curso online em português para mulheres empresárias

A Goldman Sachs Foundation anunciou que irá oferecer gratuitamente um curso online de educação empresarial apenas para mulheres, inserido no seu programa de 10.000 Women.





As inscrições estarão válidas através da plataforma Cousera e estará disponível em inglês, espanhol e português.

"Em resposta à incrível pressão que as pequenas empresas enfrentam atualmente, estamos a lançar o nosso curso online de forma mais ampla", disse Charlotte Keenan, diretora global do 10.000 Women no Goldman Sachs.



"O Goldman Sachs está empenhado em assegurar que as pequenas empresas em todo o mundo têm o apoio necessário para prosperar. O nosso curso 10.000 Women ajuda as pequenas empresas a gerirem o seu dia a dia e planearem o que está por vir, partilhando as melhores práticas com outras empresárias", acrescentou.



O programa 10.000 Women é uma forma de unir uma rede de mulheres empreendedoras em todo o mundo.