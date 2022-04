Governo envia ao Parlamento conclusões da auditoria especial ao Novo Banco

O Governo já enviou ao Parlamento as conclusões da terceira auditoria especial ao Novo Banco, indica o Ministério das Finanças em comunicado.A auditoria, elaborada pela Deloitte, foi determinada pelo Governo depois de o Fundo de Resolução ter feito mais um pagamento ao Novo Banco em junho do ano passado, com recurso a financiamento bancário, contornando assim a polémica decisão da Assembleia da República de impedir novas transferências.O Governo recorda que a auditoria especial analisa operações realizadas entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, "incluindo operações de crédito, subsidiárias e associadas, outros ativos, e ainda operações de venda de carteiras".O Ministério das Finanças indica que, "à semelhança dos anteriores relatórios", também este foi remetido ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral da República e será ainda "remetido ao Banco Central Europeu, ao Banco de Portugal, ao Fundo de Resolução, à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários", acrescenta o gabinete de Fernando Medina."O relatório da auditoria especial exigirá a análise e a avaliação pelos seus destinatários", lê-se no mesmo comunicado.