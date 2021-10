Governo mantém adicional de solidariedade sobre a banca em 2022

"Mantém-se em vigor em 2022 o adicional de solidariedade sobre o setor bancário", pode ler-se no documento que chegou à Assembleia da República a 20 minutos de terminar o prazo.



No ano passado, o Executivo explicou que a nova taxa de solidariedade criada para o setor bancário tinha como objetivo "aproximar a carga fiscal suportada pelo setor financeiro à que onera os demais setores".



Na altura, a Associação Portuguesa de Bancos considerou que a nova taxa era mais um entrave à capacidade do setor para financiar a economia, dizendo "desconhecer e não compreender" a medida para ajudar a suportar os custos da Segurança Social.



Na proposta do OE para 2022, o Governo indica ainda que a contribuição sobre o setor bancário também se mantém. "Mantém-se em vigor em 2022 a contribuição sobre o setor bancário", refere o documento.