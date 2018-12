Governo prolonga período de transição para intermediários de crédito

O Governo decidiu alterar o diploma do regime dos intermediário de crédito depois de ter constatado que "o termo do período transitório não permite acautelar a contagem do prazo de decisão do Banco de Portugal". A prorrogação do período de transição foi publicada esta sexta-feira, 28 de Dezembro, em Diário da República.





"O presente diploma assegura que as pessoas que apresentem pedidos de autorização dentro do referido período transitório possam continuar a exercer actividade até 31 de Julho de 2019 ou até decisão do Banco de Portugal proferida em data anterior, caso em que prevalece o sentido da mesma", lê-se no documento.





Ou seja, as entidades que já estavam em funções desde 1 de Janeiro de 2018 e que submetam o pedido de autorização junto do Banco de Portugal até ao final deste ano poderão continuar a exercer estas funções.