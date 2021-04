Governo quer bancos a financiar injeção de 500 milhões no Novo Banco

O Governo contactou os bancos portugueses para que estes financiem a totalidade da injeção do Fundo de Resolução no Novo Banco, sendo que o empréstimo que o sindicato bancário está a preparar ronda os 500 milhões.

Segundo o Jornal Económico, que avança com a notícia, os bancos já tiveram um contacto prévio do Ministério das Finanças e do Fundo de Resolução com vista a serem convidados a financiar a injeção no Novo Banco, tendo ficado surpreendidos com a dimensão do empréstimo pedido.

As conversas entre o Ministério das Finanças, o Fundo de Resolução e as maiores instituições financeiras – como é o caso do BCP, CGD e Santander Portugal –, arrancaram há várias semanas e como o Negócios noticiou recentemente, o governo pediu à banca que o valor do empréstimo fosse mais elevado do que o inicialmente previsto, passando a rondar os 400 milhões de euros. Em outubro do ano passado, o ministro das Finanças disse que o valor do financiamento rondaria os 275 milhões de euros.

O Novo Banco vai pedir mais 598,3 milhões de euros ao Fundo de Resolução depois de ter registado um prejuízo de mais de mil milhões de euros em 2020.