Governo suíço suspende alguns bónus de trabalhadores do Credit Suisse

O governo suíço anunciou uma suspensão de certas formas de bónus dos trabalhadores do Credit Suisse. Essa interrupção temporária foi decretada pelo governo do país - o Conselho Federal -, que esteve presente nas negociações de venda do Credit Suisse ao UBS.De acordo com um comunicado emitido esta terça-feira, a medida coloca também em pausa a remuneração já concedida, mas que ainda não foi paga, relativamente aos anos financeiros até 2022, por exemplo na forma de pagamento por ações.Ainda assim, o Conselho Federal não vai proibir retroativamente "remuneração variável já garantida e imediatamente concedida no ano financeiro de 2022", até porque "o objetivo é também evitar o impacto nos trabalhadores que não causaram a crise".O Executivo invocou o "Swiss Banking Act" que permite a imposição de medidas relacionadas com remunerações "no caso de ser garantido a um banco sistemicamente importante apoio estatal direto ou indireto de fundos federais".O governo urgiu ainda as Finanças a proporem medidas de remuneração variável para os anos até 2022 e depois.Já na segunda-feira, "20 de março de 2023, o Conselho Federal reconheceu que a comissão executiva do Credit Suisse decidiu renunciar à sua remuneração variável para o ano financeiro de 2022", revela ainda o comunicado.