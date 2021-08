Haitong lucra 2,3 milhões no primeiro semestre

O Haitong Bank registou 2,3 milhões de euros de lucro na primeira metade deste ano, valor que compara com os 11,7 milhões de euros de prejuízo em igual período do ano passado. Aliás, os lucros até junho superam os 1,6 milhões de euros obtidos em todo o exercício de 2020, informou esta segunda-feira o banco.O produto bancário, refere o banco, aumentou 81% para 44 milhões de euros, tendo os custos operacionais diminuído em 7,5%, para 29 milhões. Assim, o resultado operacional atingiu os 15 milhões de euros.Em comunicado, o Haitong destaca que "o rácio de crédito não produtivo (NPL ratio) alcançou 4,5% no primeiro semestre de 2021, e o rácio NPE atingiu 4,4%".O rácio CET1 cifrou-se em 21,1% e o rácio de fundos próprios totais fixou-se em 26,3%.