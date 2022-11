Hélder Rosalino: "Combate à inflação é a melhor forma de proteger os rendimentos"

O administrador do Banco de Portugal, Hélder Rosalino, considera que o combate à inflação através da subida das taxas de juro diretoras é a melhor forma de proteger famílias e empresas.Numa conferência organizada pelo Global Media Group em Lisboa, o antigo secretário de Estado afirmou mesmo que "não há melhor alternativa" à opção de deixar que política monetária "faça o seu caminho", sendo necessário "explicar que esta é a melhor forma de proteger os rendimentos".Rosalino afirmou também que apenas em 2024 a escalada dos preços deverá estar controlada: "A expetativa dos decisores é que em 2024 se consiga controlar a escalada dos preços", sublinhou.Hélder Rosalino realçou também que o contexto atual traz um outro "grande desafio para os bancos centrais, que é controlar riscos para a estabilidade financeira"."Há importantes riscos que precisam de ser acompanhados pelos bancos centrais", realçou."A deterioração das condições macroeconómicas provoca deterioração da condição das empresas e famílias", constatou, ressalvando no entanto que "o endividamento das famílias em Portugal diminuiu nos últimos anos".Na opinião do administrador do supervisor, existem também riscos de reavaliação de ativos, "designadamente há um risco real de correção dos preços do imobiliário. Ainda não está a sentir-se muito mas esse risco real existe", alertou, acrescentando que "há também o risco que se está a materializar de correção dos preços nos mercados acionistas e obrigacionistas", sendo que "um aumento do custo significará naturalmente um aumento do custo de financiamento dos bancos ainda não verificado em grande escala".