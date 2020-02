Juros baixos tiram milhões às seguradoras

A produção de seguros em Portugal caiu 5,8% em 2019. Para esta queda contribuiu apenas o ramo vida, onde se incluem produtos de poupança como os PPR, que, com baixas rentabilidades, não têm atraído os clientes. Já o ramo não vida sobe à boleia do emprego.

As seguradoras arrecadaram 3,1 mil milhões de euros em PPR no ano passado, menos 348 milhões do que em 2018.