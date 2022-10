Lucro do Morgan Stanley cai no terceiro trimestre. Receita de corretagem abaixo das estimativas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Morgan Stanley reportou um queda de 29,7% no lucro no terceiro trimestre para 2,6 mil milhões de dólares, contra 3,7 mil milhões de dólares arrecadados no período homólogo, segundo o relatório e contas divulgado esta sexta-feira.

Também a receita caiu de 14,8 mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano passado para 13 mil milhões de dólares.





Já a receita de corretagem registou uma queda de 14% em termos homólogos para 2,46 milhões de dólares, abaixo do consenso dos analistas consultados pela Bloomberg que apontavam para 2,69 mil milhões de dólares.

"Enquanto [os negócios de] Investment Banking e Investment Management tiveram o impacto do ambiente de mercado, [as divisões] de rendimento fixo e gestão de património consguiram neavegar por um mercado desafiante", considerou o presidente executivo do banco, James P. Gorman.

"Mantemos a nossa forte posição no capital enquanto recompramos 2,6 mil milhões de dólares e ações ações e distribuímos um dividendo saudável", assegurou ainda Gorman.