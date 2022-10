Lucro do Santander mais do que duplica e atinge 385 milhões de euros

O Santander Totta registou um lucro de 385,1 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2022. O resultado mais do que duplica os 172,2 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, informa o banco em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O resultado é influenciado por um "encargo extraordinário, no valor de 164,5 milhões de euros (líquido de impostos), registado no 1.º trimestre de 2021, para fazer face ao plano de transformação, com a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia", explica a instituição liderada por Pedro Castro e Almeida.Mas esse não foi o único fator. A subida de 123,7% também terá sido impulsionada pelas comissões, que renderam 358,6 milhões de euros, o que representa um crescimento de 13,6% do que o valor obtido nos primeiros três trimestres de 2021.O banco registou um aumento em simultâneo do crédito e dos depósitos.A carteira de crédito bruto atingiu 43,4 mil milhões de euros, registando um crescimento ligeiro de 0,1% face ao valor verificado há um ano.No crédito hipotecário houve um aumento de 6,7%, "refletindo o dinamismo na produção de novos créditos habitação".Os recursos de clientes alcançaram 46,7 mil milhões de euros - mais 1,2% do que noperíodo homólogo -, "com o contributo dos depósitos (+3,6% face a setembro de 2021) a ser parcialmente anulado pela dinâmica de recursos fora de balanço, que retraíram 10,3% no mesmo período, fruto do contexto nos mercados financeiros", lê-se do documento.A margem financeira caiu 1,9%, fixando-se em 547,9 milhões de euros.Os custos operacionais da instituição financeira caíram 13,6% de 422 milhões de euros em setembro de 2021 para 364,5 milhões de euros no mesmo mês deste ano. Recorde-se que no ano passado o banco liderado por Pedro Castro e Almeida terminou uma reestruturação que levou à saída de mais de um milhar de trabalhadores.O banco chegou ao final de setembro com 4.638 trabalhadores (menos 759 do que no mesmo mês de 2021) e 340 agências (menos 10 do que no período homólogo).O rácio de Rentabilidade do Capital Próprio (que representa o retorno para os acionistas) disparou de 4,9% para 11,1%.O rácio de capital CET 1 caiu de 23,8% para 17,3%, ficando ainda assim muito acima dos 12,5% exigidos pelo Banco Central Europeu. Este rácio (Common Equity Tier 1) compara o capital de melhor qualidade com os ativos ponderados pelo risco e é uma medida de avaliação da solidez financeira de um banco.O Santander justifica a queda com a "decisão do Conselho de Administração do Santander em Portugal de retomar a distribuição de dividendos no ano de 2022, uma vez levantada a recomendação do Banco Central Europeu relativa à remuneração dos acionistas".A instituição aprovou, em maio, a distribuição de 273 milhões em dividendos relativos ao exercício de 2021.