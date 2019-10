Lucros antes de impostos do Bankinter Portugal sobe 17% para os 51 milhões

O Bankinter Portugal anunciou um aumento homólogo de 17% no resultado antes de impostos para os 51 milhões de euros, no terceiro trimestre de 2019.

A contribuir para estes números esteve o aumento do crédito concedido e os recursos captados, com ambos os segmentos a subirem 14% e 15%, respetivamente, face ao mesmo período do ano passado.

"Destaca-se especialmente a boa evolução da carteira de crédito concedido a empresas, que cresce 34% face há um ano", pode ler-se no comunicado divulgado pelo banco espanhol.

A nível global, o Grupo Bankinter obteve um lucro líquido de 444,4 milhões de euros entre julho e setembro deste ano, o que representa um aumento de 10,1% face ao mesmo período do ano anterior. Adiantou que o resultado antes de impostos do grupo subiu 6,3% para os 587,8 milhões de euros.

A margem bruta atinge 1.544,8 milhões de euros, um aumento de 4,9%, com as receitas líquidas provenientes de comissões a totalizarem 346,7 milhões, um crescimento de 4,3%, equivalendo a 22% do total desta margem.

"Apesar de um contexto difícil, o negócio do Bankinter com clientes continua a gerar maiores receitas, o que se reflete nas diversas rubricas da conta de resultados, que crescem todas em comparação com o mesmo período de 2018", acrescentou.