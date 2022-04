Lucros da JPMorgan caem 42% no primeiro trimestre para 7,65 mil milhões

O JPMorgan Chase, maior banco em ativos nos Estados Unidos, anunciou hoje que teve um lucro de 8.282 milhões de dólares (7,65 mil milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, menos 42% que no mesmo período de 2021.Segundo as contas do banco, liderado por Jamie Dimon, a quebra do lucro deveu-se a problemas "geopolíticos e económicos" e surge após um 2021 com resultados fortes, noticia agência Efe.No primeiro trimestre, o banco registou receitas de 30.717 milhões de dólares, uma quebra de 5% face ao período homólogo.Dimon sublinhou que a empresa está "otimista" em relação à economia a curto prazo, mas assinalou que há "desafios geopolíticos e económicos significativos no futuro devido à elevada inflação, aos problemas da cadeia de abastecimento e à guerra na Ucrânia".Em 2021, a JPMorgan Chase teve lucros acumulados de 48.300 milhões de dólares, que podem ser atribuídos à recuperação económica global da pandemia da covid-19.Nos primeiros três meses de 2022, o banco registou quedas nos lucros em todas as suas áreas de negócio, especialmente na banca de consumo, onde ganhou 2.895 milhões de dólares, uma quebra de 57% face ao mesmo período de 2021.Já o segmento mais lucrativo foi a banca de investimento, que cresceu 26% para 4.385 milhões de dólares, enquanto a gestão de ativos gerou 1.008 milhões de dólares (-20%) e a banca comercial recuou 28% para 850 milhões de dólares.