Lucros do banco do BCP na Polónia descem 70% mas superam previsões

O Bank Millennium registou um resultado líquido de 72 milhões de zlótis (16,2 milhões de euros) no primeiro semestre, o que representa uma queda 79% face ao mesmo período do ano passado.



Tendo em conta apenas o segundo trimestre, os lucros do banco polaco liderado pelo BCP desceram 70% para 54 milhões de zlótis (12 milhões de euros), um valor que superou as previsões dos analistas, que apontavam para lucros de 51,1 milhões de zlótis.





De acordo com um comunicado emitido pelo BCP na Polónia, o lucro recorrente (excluindo itens não habituais) aumentou 8% para 394 milhões de zlótis (89,1 milhões de euros) no primeiro semestre e baixou 14% para 204 milhões de zlótis (46,1 milhões de euros) no segundo trimestre.As contas do Bank Millennium foram penalizadas por 168 milhões de zlótis (38,1 milhões de euros) de provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira, 69,3 milhões de zlótis (15,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com os riscos da covid-19 e 60,5 milhões de zlótis (13,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com o reembolso antecipado de crédito pessoal.A integração do Euro Bank, adquirido no ano passado, teve um impacto positivo nas contas, já que os custos de integração totalizaram 35,3 milhões de zlótis (8,0 milhões de euros), abaixo das sinergias relacionadas com a fusão que ascenderam a 62 milhões de zlótis (14,0 milhões de euros).De acordo com o BCP, os proveitos operacionais do banco polaco aumentaram 14% e a margem financeira aumentou 23%.No comunicado do banco polaco, citado pela Bloomberg, o Bank Millennium revê em baixa as previsões para os resultados deste ano, adiantando que vão baixar face ao registado em 2019, uma vez que a atividade está a ser inferior ao estimado anteriormente.Para fazer face aos desenvolvimentos, o Bank Millennium pretende agora encerrar 110 agências bancárias este ano, quase o dobro das 60 anteriormente previstas.