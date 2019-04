Lucros do Barclays caem 10% até março com Brexit a abalar

O britânico Barclays viu os lucros antes de impostos descerem 10% nos primeiros três meses do ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, uma quebra justificada pela entidade com as condições desafiantes do mercado e os receios latentes em relação ao Brexit.



O resultado líquido do banco, excluindo efeitos fiscais, ficou pelos 1,5 mil milhões de libras (1,7 mil milhões de euros) entre janeiro e março, abaixo dos 1,7 mil milhões de libras contabilizados no ano anterior. Apesar destes números, os resultados líquidos trouxeram uma surpresa positiva: cifraram-se em 1,03 mil milhões de libras, acima dos 918,7 milhões estimados pelos analistas.



A instituição alertou para a necessidade de, caso as condições de mercado adversas se mantenham, a redução de custos ter de ser maior do que o previsto. Até agora, o banco apontava para o intervalo entre os 13,6 mil milhões de libras e os 13,9 mil milhões.



As ações do Barclays seguem em terreno negativo, com uma quebra de 1,94% para 163,16 libras. Durante a sessão, a cotada já chegou a descer mais de 2%. Olhando aos preços dos títulos da entidade desde o início do ano, nota-se uma quebra de 8,37% no respetivo valor.