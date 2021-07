Lucros do BPI sobem mais de 300% para 185 milhões de euros

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa tinha fechado o primeiro semestre de 2020 com lucros de 42,6 milhões de euros, num período em que constituiu

83 milhões de euros de imparidades de crédito, nomeadamente para responder aos efeitos da pandemia de covid-19.

"Neste primeiro semestre de 2021, o BPI continuou a registar uma forte dinâmica da atividade comercial, que influenciou positivamente o crescimento da margem financeira e comissões e, conjugado com um controlo rigoroso dos custos, a melhoria da rentabilidade", afirma João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, citado num comunicado divulgado pelo banco.De acordo com o presidente executivo, o "resultado líquido recorrente alcançado na atividade em Portugal está já em níveis pré-pandemia", notando ainda que os resultados foram penalizados por "41,6 milhões de euros de custos regulamentares, que contabilizámos inteiramente neste semestre".Na atividade em Portugal, o resultado líquido recorrente do BPI ascendeu a 89 milhões, que compara com os 6 milhões de euros registados no período homólogo do ano passado, "quando se registaram imparidades significativas para prevenir potenciais impactos da pandemia", segundo o banco. O lucro da atividade em Portugal está, assim, em níveis pré-pandemia: no primeiro semestre de 2019, o BPI registou um lucro de 87 milhões de euros.Neste período, o produto bancário registou um crescimento de 11,5% face ao período homólogo, "influenciado positivamente pelo desempenho robusto dos proveitos core (+6,5% em termos homólogos) e o aumento dos resultados em operações financeiras".Já a margem financeira aumentou 3,2% em termos homólogos, para 227 milhões de euros, suportada pelo crescimento do volume de crédito e pelo contributo da atividade de gestão do balanço, refere o BPI.Por outro lado, as comissões líquidas aumentaram 11% em termos homólogos para 130 milhões de euros, "impulsionadas pelo crescimento do volume dos fundos de investimento e seguros de capitalização e pelo aumento da intermediação de seguros, e das comissões bancárias associadas a crédito e a contas, que compensaram a descida nas comissões de meios de pagamento".O BPI registou uma diminuição dos custos de estrutura recorrentes de 0,6% face ao mesmo período do ano passado. Isto reflete a redução de 5,9% dos custos com pessoal recorrentes, que incluiu o efeito das saídas por reforma antecipada e rescisões voluntárias no último trimestre de 2020.O rácio de Non Performing Exposures (NPE, critérios EBA) melhorou de 1,7% em dezembro de 2020 para 1,5% no final do primeiro semestre.A carteira total de crédito a clientes (bruto) aumentou 5,9%, para 26.459 milhões de euros, equivalente a uma subida de 1.482 milhões de euros.A carteira de crédito a empresas cresceu 4,4%, enquanto a carteira de crédito à habitação aumentou 7%.A 30 de junho, o banco tinha moratórias ativas correspondentes a 3,9 mil milhões de euros, representando 15% da carteira de crédito. Segundo o banco, 98% das moratórias de Crédito estavam em situação regular.Por outro lado, os recursos totais aumentaram 3 mil milhões de euros, ou 8,4%, em termos homólogos. Os depósitos subiram 10,5%.(Notícia atualizada com mais informação.)