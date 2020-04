Lucros do HSBC caem mais de 50%. No UBS sobem 40%

O banco suíço UBS registou um aumento de 40% do seu lucro nos primeiros três meses do ano. Pelo contrário, o HSBC viu o resultado líquido recuar 56,8%.

No primeiro trimestre do ano o lucro do banco suíço UBS subiu 40% para 1,6 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros). Porém, o banco deixou já alertas que a situação de crise global devido à pandemia pode afetar o desempenho dos resultados do próximo trimestre.





Os custos relacionados com créditos problemáticos aumentaram para 268 milhões de dólares (247 milhões de euros). Este número compara com os 20 milhões de euros registos em igual período do ano passado Do total do crédito malparado, 122 milhões foram na banca de investimento e 53 milhões na unidade de gestão de fortunas, detalhou o banco.