Lucros do Lloyds caem 72% em 2020. Banco retoma dividendos

Lloyds, banco britânico liderado pelo português António Horta Osório

Lloyds apresentou, esta quarta-feira, lucros antes de impostos de 1,2 mil milhões de libras (cerca de 1,4 mil milhões de euros) em 2020, ficando abaixo dos 4,4 mil milhões de libras registados no ano anterior. Ainda assim, os resultados ficaram acima das previsões do mercado, que apontavam para 905 milhões.

Os lucros do, caíram 72% no total do ano passado, face a 2019. Isto depois de a instituição financeira ter constituído provisões de mais de quatro mil milhões de libras para fazer face a potenciais perdas relacionadas com a pandemia de covid-19.Esta descida nos lucros é justificada por um reforço das provisões para crédito malparado, numa altura em que os efeitos da covid-19 mantêm famílias e empresas sob pressão. O banco colocou de parte 4,2 mil milhões para cobrir potenciais incumprimentos. Em 2019, este valor rondou os 1,3 mil milhões.Estes foram os últimos resultados anuais apresentados por Horta Osório, CEO do Lloyds. O responsável ainda vai apresentar as contas trimestrais no final de abril, para depois sair da liderança do banco em maio. O banqueiro vai ocupar o cargo de "chairman" executivo do Credit Suisse, ficando também "chairman" da portuguesa Bial.

"O impacto da pandemia nas pessoas, empresas e comunidades no Reino Unido e em todo o mundo em 2020 foi profundo. Continuamos absolutamente focados em trabalhar em conjunto com os nossos acionistas para apoiar os nossos clientes e garantir uma recuperação sustentável", afirma António Horta Osório no comunicado divulgado esta quarta-feira.

O responsável refere que ainda há "incertezas significativas, especialmente em relação à pandemia e ao ritmo e eficácia do programa de vacinação no Reino Unido e no mundo". No entanto, mantém-se "confiante" de que o grupo será "capaz de ajudar na recuperação" da economia.No mesmo comunicado, o Lloyds adianta que vai retomar a distribuição de dividendos, apesar da queda nos lucros. O banco planeia pagar aos acionistas 0,57 libras por ação, num total de 404 milhões de libras.Os resultados anuais estão a animar os títulos do banco. As ações do Lloyds subiam, há pouco, 1,67%.