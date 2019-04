Lucros do UBS descem 27% no primeiro trimestre

O UBS reportou esta quinta-feira, 25 de abril, uma descida de 27% dos lucros no primeiro trimestre deste ano, justificada sobretudo pelas condições “desafiantes” do mercado.

O banco suíço fechou os primeiros três meses do ano com lucros de 1,1 mil milhões de dólares, o que compara com os 1,57 mil milhões de dólares registados no mesmo período do ano passado. Apesar da quebra, os números ficaram acima do esperado pelos analistas, que antecipavam lucros de 848 milhões de dólares.





Em declarações à CNBC, o CEO Sergio Ermotti disse que se tratou de um "trimestre muito desafiante", e que, por isso mesmo, está "agradado" com a resiliência demonstrada pela instituição.