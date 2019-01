Lucros do UBS desiludem mercado no quarto trimestre

O UBS registou um aumento dos lucros antes de impostos de 2% para 862 milhões de dólares no quarto trimestre, quando os analistas consultados pelo Citigroup estimavam, em média, lucros de 985 milhões de dólares neste período.

De acordo com o banco, citado pelo Financial Times, os números foram pressionados pelo abrandamento da atividade económica e tensões geopolíticas, destacando o desempenho negativo das unidades da banca de investimento e gestão de riqueza.

A unidade de gestão de riqueza – o principal segmento do banco suíço - assistiu a uma saída de capital na ordem dos 7,9 mil milhões de dólares no trimestre, enquanto as receitas e lucro não registaram alterações significativas.

Já a banca de investimento registou lucros de 47 milhões de dólares, face ao resultado positivo de 46 milhões registado no período homólogo, devido às "condições difíceis" a nível do crédito e ações, refere o banco no comunicado divulgado esta terça-feira. E os executivos do banco já alertaram que o cenário negativo mantém-se no primeiro trimestre deste ano.

"São resultados muito fracos e são uma surpresa negativa", afirma Andrew Coombs, analista do Citi, ao Financial Times. "A banca de investimento ficou muito aquém do esperado" e a unidade de "gestão de riqueza foi penalizada por uma saída significativa de capital", acrescenta, referindo ainda que "os alvos do banco para 2019 parecem agora muito difíceis de alcançar".