Mais do que moratórias, banca quer apoio às empresas

Os maiores bancos nacionais não excluem a possibilidade de as moratórias no crédito, em vigor até setembro de 2021, virem a ser prolongadas. Mas alertam que mais importante é que haja medidas para garantir que as empresas têm liquidez quando esta solução terminar.

