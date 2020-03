A Moody’s subiu o rating da qualidade da dívida do Banco BPI um nível, de Ba1 para Baa3, o primeiro patamar acima da categoria de investimento especulativo, ou "lixo", disse a agência financeira nesta quarta-feira, dia 11 de março.

"Esta mudança de rating reflete a emissão de 450 milhões de euros de dívida sénior não preferencial por parte do BPI e que foi subscrita integralmente pelo CaixaBank", pode ler-se no comunicado emitido pela agência financeira que decidiu manter a perspetiva (outlook) para a evolução da dívida do banco liderado por Pablo Forero no patamar "estável".