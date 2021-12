Moratórias recuam para 1,2 mil milhões em novembro. Regime chega hoje ao fim

Os créditos sob moratória bancária afundaram para o valor mais baixo desde o início do regime, que chega esta sexta-feira ao fim. Segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal, havia no final de novembro de 2021 apenas 1,2 mil milhões de euros em empréstimos estavam abrangidos por esta medida.

"No final de novembro de 2021, apenas 1,2 mil milhões de euros em empréstimos estavam abrangidos por esta medida, dos quais mil milhões de euros eram empréstimos concedidos a sociedades não financeiras e 0,1 mil milhões de euros a particulares", refere a publicação do supervisor liderado por Mário Centeno.

A diminuição do montante de créditos em moratória tem vindo a acelerar desde que esta solução começou a expirar de forma gradual em setembro. Nessa altura, os bancos tinham 19,2 mil milhões de euros de empréstimos neste regime. O máximo histórico -- de 48,1 mil milhões de euros -- foi atingido em setembro de 2020.No contexto da pandemia de covid-19, foram introduzidas, em março de 2020, as moratórias de crédito, medida que teve como objetivo assegurar a manutenção da capacidade de gestão de tesouraria e liquidez das empresas e das famílias portuguesas.A totalidade dos contratos em moratória termina esta sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021. No entanto, os responsáveis das várias instituições financeiras não se têm mostrado preocupados com o fim das moratórias, estando mais focados no impacto que a crise energética e de materiais poderá ter nas empresas e, consequentemente, no setor financeiro.