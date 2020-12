Morgan Stanley transfere 100 mil milhões em ativos de Londres para Frankfurt

A capital financeira da Alemanha está a ser a grande beneficiada com o Brexit. Os ativos da banca internacional na cidade vão mais do que duplicar no final deste ano.



... O Morgan Stanley vai transferir cerca de 100 mil milhões de dólares em ativos da capital britânica para a filial que tem em Frankfurt, para se ajustar ao impacto do Brexit na sua atividade. A notícia foi avançada esta quinta-feira pela Bloomberg e segue o movimento já anunciado por outros grandes bancos globais, que estão a reduzir substancialmente a sua presença em Londres devido à saída do Reino Unido da União Europeia, que ganha expressão em 2021. Frankfurt está a ser a cidade europeia que mais tira partido deste movimento. De acordo com o Bundesbank, o banco central da Alemanha, a banca estrangeira vai transferir um total de 400 mil milhões de euros para Frankfurt até ao final deste ano, mais do que duplicando os ativos que têm naquela que é a capital financeira do país. Bancos como o JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, UBS Group e Standard Chartered já detalharam os planos de transferência de ativos para responder ao Brexit. O JPMorgan já começou a transferir 200 mil milhões de euros da capital britânica e 200 empregos, sendo que o seu diretor da unidade europeia de banca de investimento, Dorothee Blessing, disse que esta era apenas a primeira onda. O Morgan Stanley, que emprega cerca de 5.000 pessoas em Londres, já começou também a realocar pessoal pelos vários escritórios na Europa, como Madrid, Paris e Milão. O período de transição do Brexit termina no final deste ano e Londres e Bruxelas estão ainda em negociações para firmar um acordo para regular a relação comercial futura entre os dois blocos. Não existe também um acordo na área dos serviços financeiros, algo que segundo a Bloomberg não está a preocupar os grandes bancos, que assumem já que a city em Londres vai perder importância ao longo dos próximos anos. Saber mais Brexit Morgan Stanley Londres Frankfurt JPMorgan

