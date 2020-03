Morreu José Castella, arguido e antigo controller financeiro do GES

Morreu José Castella, que foi controller financeiro do Grupo Espírito Santo e secretário do Conselho Superior (as reuniões dos cinco ramos da família Espírito Santo). Foi constituído arguido no processo Universo Espírito Santo. Castella morreu a 26 de fevereiro, vítima de doença oncológica, indica o jornal Observador.





Segundo um anúncio publicado no jornal Público, a missa de 7.º Dia será amanhã às 19 horas, na Capela do Colégio dos Salesianos no Estoril.