"Não estou num 'sprint' de lucros. Estou numa maratona de sustentabilidade"

Constituído em 2014, na resolução do BES, o Novo Banco só foi vendido à segunda. Contou com uma injecção de 4,9 mil milhões de euros iniciais, a que se podem somar 3,89 mil milhões com o mecanismo de capitalização sobre um determinado conjunto de activos.