"Ninguém quer ficar com as casas de ninguém". A frase é do CEO do BCP que comenta desta forma a intenção do governo que pretende obrigar os bancos a analisarem as taxas de esforço dos clientes de crédito à habitação e de tomarem a iniciativa de proporem renegociações dos contratos.Numa conferência organizada pelo Global Media Group e que incluiu um debate com os CEO dos seis maiores bancos, Miguel Maya insistiu na ideia que a instituição financeira que lidera não deixará de apoiar quem disso necessite mas confessou preocupação por a intenção do executivo "colocar o ónus nos bancos que apoiam a economia".O presidente executivo do Millennium voltou a questionar a aplicação das regras cujos contornos exatos ainda são desconhecidos: "Se um cliente tem crédito habitação no BCP e se endivida muito noutros bancos, porque é que será o BCP a pagar?", perguntou.Reiterando que ainda não conhece a versão final do diploma, Maya admitiu que "o problema é real", mas realçou que "temos de ter medidas corretas e adequadas e fazer isto no momento certo".Há uma semana Maya afirmou que pode haver um estigma associado a quem opte por renegociar, e esclareceu agora que "o incentivo certo é garantir que quem precisa pode fazê-lo – mas é exatamente quem precisa".O CEO do BCP entende ainda que as "taxas de juro não estão ainda num patamar elevado". "O que aconteceu", afirmou, "foi uma correção num tempo reduzido"."Em 2000 a Euribor a 3 meses era 6%", lembrou, para argumentar que "temos de não criar incentivos que levem as pessoas a achar que não vale a pena fixar taxas".Paulo Macedo, que ainda nesta quinta-feira vai apresentar o resultado da Caixa Geral de Depósitos (CGD) nos primeiros nove meses do ano, lembrou que "as pessoas que compraram casa há mais tempo tem prestações mais baixas", concretizando a ideia com números: "50% dos nossos contratos têm prestações abaixo de 217 euros", informou. Admitindo que "será sempre um problema haver um aumento", Macedo realçou que a dimensão do problema "depende do aumento que estamos a falar".O CEO da CGD entende que "onde poderá haver um problema é nas casas mais recentes, de pessoas mais jovens. Precisamos de ver se precisam de ser apoiados, e cá estaremos para isso", assegurou.Sobre o facto de a iniciativa da renegociação ter de partir dos bancos, Macedo disse que a Caixa sempre fez e "tem feito negociações com os clientes que pedem".O presidente executivo do banco público acrescentou que "70% dos clientes da Caixa tem depósitos suficientes para 3 prestações, e 40% tem para mais de 12 prestações" dos respetivos créditos.Também o Montepio garante esse apoio: "Nenhum banco deixará de apoiar nem mais nem menos um cliente pelo facto de termos uma clarificação dos critérios", afirmou o CEO Pedro Leitão.BPI, Novo Banco e Santander também garantiram que não deixarão os respetivos clientes em situação difícil.